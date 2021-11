Juventus, Allegri ci crede: "Per i prossimi 3 mesi non dovremo più sbagliare"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina. Ecco le parole raccolte da Tuttojuve.com:

Ci da un bilancio della situazione?

"Questa vittoria ci deve far essere felici questa sera, ma più arrabbiati per quello che abbiamo lasciato".

Un giudizio sulla sua prova?

"Ha fatto una buona prova rispetto a quelle precedenti. Oggi serviva un centrocampista con le sue caratteristiche rispetto a Bernardeschi che aveva fatto molto bene con lo Zenit".

Adesso non potete più sbagliare...

"Lo sappiamo anche noi che non possiamo sbagliare. Le nostre partite saranno da bollino rosso per i prossimi 2/3 mesi. Questa sera è stata una partita molto pesante e i ragazzi sono stati molto bravi".

Come stanno gli infortunati?

"Kean dopo la nazionale torna. Chiellini ha avuto un risentimento non so in quale parte del corpo. Alex Sandro ha giocato con un problemino e nl secondo tempo l'ho tolto. Szczesny è caduto su un pallone e non si poteva più allungare".

Quanti punti avresti voluto in più in classifica?

"Secondo me ne abbiamo lasciati almeno sette punti. Quando torniamo dobbiamo essere ancora più arrabbiati per questo e per quello che abbiamo lasciato".