Juventus, Allegri dribbla le domande su Bonucci: "Le soap opera sono su Canale 5"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del caso Bonucci, dopo l'intervista rilasciata dal giocatore nei giorni scorsi nella quale ha mandato tante frecciate all'allenatore senza nominarlo mai: "Riguardo alla vicenda di Bonucci non c'è più niente da dire. Abbiamo detto tanto, non ho niente da aggiungere. Gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua carriera dentro e fuori dal campo".

Ripete di averlo avvisato a febbraio?

"Le soap opera sono su Canale 5, non sono appassionato. Ripeto, gli faccio un grosso in bocca al lupo, sarà una sdtagione importante per lui, visto che è andato in una squadra che giocherà la Champions".

È rimasto deluso a livello umano?

"Ormai abbiamo parlato tantissimo, penso sia più importante pensare alla partita di domani e guardare avanti, la vita è questa, non voglio guardare indietro".