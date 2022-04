Juventus, Allegri e la sfida scudetto: "Non lottare per il campionato mi fa girare le scatole"

Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida con il Venezia, coi bianconeri quarti e ormai distanti dal podio

"Non lottare per il campionato mi fa girare le scatole, ma il prossimo anno gli obiettivi saranno gli stessi: quelli di essere competitivi in tutte le competizioni". Così Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida con il Venezia, coi bianconeri quarti e ormai distanti dal podio.