Juventus, Allegri: "È un momento difficile, dobbiamo centrare la Champions"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta dei suoi contro la Lazio

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Dazn ha analizzato la sconfitta dei suoi contro la Lazio: "I numeri dicono che stiamo facendo male. Fortunatamente abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta. Dobbiamo centrare e lo centreremo il nostro obiettivo Champions, anche fosse all’ultima giornata.

Non è un momento facile, dobbiamo superarlo e ribaltarlo. Abbiamo gestito male i palloni finali, non possiamo farci nulla. Alziamo la testa e continuiamo a lavorare, non posso dire niente ai ragazzi. Non siamo diventati brocchi tutto insieme, abbiamo lasciato crossare e gestito male, c’è poco da parlare ma tanto da fare. Ora martedì abbiamo questa partita di Coppa Italia in casa e vogliamo ripartire".

Cosa non le è piaciuto?

“La prima mezz’ora hanno dato molta pressione, poi abbiamo avuto qualche occasione ma dobbiamo essere più cattivi. E inoltre non si può prendere gol a 10 secondi dalla fine. Ma è più il dispiacere per la sconfitta”.

Sembra una Juventus a due facce…

“Abbiamo lasciato tanti punti per strada, ma questo è un gruppo straordinario. Devono essere orgogliosi di questa prestazione, martedì le cose cambieranno. Nel calcio è difficile trovare una cosa o l’altra. Ci sono episodi a favore e altri contro. Dobbiamo lavorare, avere fiducia in quello che facciamo e avere fiducia in loro stessi perché stanno facendo un buon campionato”.

Chiesa?

“Sono tornati dall’America, hanno viaggiato. In quel momento ho preferito mettere n giocatore diverso dentro. La questione è che in questo momento non riusciamo a fare risultato ma la squadra sta facendo quello che deve. Usciremo da questo momento”.

Si sente di dire qualcosa ai tifosi della Juventus?

“Ci stanno sostenendo e devono continuare a farlo, l’impegno non è mai venuto meno. Ci sono questi momenti, dobbiamo stare sereni perché abbiamo la forza per venirne fuori”.