Juventus, Allegri incredulo: "E' la prima volta che tolgono 15 punti in classifica, ti svegli e sei sotto..."

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia: "Non sono alibi quelli dei 15 punti, ci penserà la società a vedere dove possiamo difenderci e cercare di farci ridare questi punti. Ma non dev'essere un alibi o una giustificazione, dobbiamo andare in campo e fare quanto occorre fare nel miglior modo possibile. Credo sia la prima volta che vengono tolti 15 punti dalla classifica, vai a letto da secondo o terzo e ti svegli che sei sotto. La partita di Coppa Italia va fatta nel migliore dei modi, faremo il massimo".