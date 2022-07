Juventus, Allegri: "Inter favorita per lo Scudetto, a fine agosto vi dico la quota"

In una lunga intervista concessa qualche giorno fa a DAZN, direttamente dalla Continassa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri

In una lunga intervista concessa qualche giorno fa a DAZN, direttamente dalla Continassa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato del ritorno di Pogba e di tanti temi legati alla nuova stagione: "Anche sul piano fisico ho ritrovato un giocatore molto diverso, anche dal lato umano. Prima era ragazzo, ora è uomo: ha due figli, una responsabilità diversa. Calcisticamente uguale, ma per il resto è più tranquillo. La favorita per lo Scudetto per me ancora l’Inter. Il Milan ha fatto un campionato straordinario, sarà un test per loro perché è difficile ripetersi. Quota Scudetto? Vediamo a fine agosto. Ve lo potrò dire con più certezza, ma ho già un’idea. L’anno scorso c’eravamo, quindi…"