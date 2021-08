Juventus, Allegri mette le mani avanti: "L'Inter resta favorita per lo scudetto"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Barcellona: “Mi dispiace per il risultato, ma la squadra ha fatto una buona partita soprattutto nel primo tempo. Sono solo tre giorni che siamo tutti insieme, abbiamo bisogno di trovare la condizione migliore. Loro erano molto più avanti, ma sono soddisfatto di quello che ha espresso la squadra. Abbiamo subito due gol evitabili, però l’importante è essere pronti il 22 per prendere tre punti a Udine".

Come sta Ronaldo?

"Si sta allenando bene e ha una buona condizione. Si è messo a disposizione della squadra come sempre, poi rientrerà anche Dybala. Arriveremo al 22 con le condizioni giuste".

Dybala ci sarà con l’Atalanta?

"Sta bene, rientrerà martedì. Sabato sarà a disposizione e credo che farà una parte della gara".

Kaio Jorge?

"È un ragazzo giovane, ma non mettiamogli responsabilità addosso. Altrimenti sbagliamo nella valutazione dei giovani. Hanno bisogno di crescere e sbagliare, devono essere supportati dai più esperti e devono essere messi nelle condizioni giuste per fare bene".

Che effetto le ha fatto la notizia dell’addio di Messi al Barcellona?

"È stata una notizia che ha colpito tutti, non è stato facile né per il club né per lui dopo tutti questi anni".

Pjanic può essere una soluzione per il centrocampo?

"Non è che lo sto aspettando, la società fa il mercato, insieme abbiamo valutato: ora vediamo cosa succede. L’importante è che la squadra stia lavorando e sia pronta per il 22, poi se arrivano due centrocampisti o tre difensori non lo so. Ho un’ottima rosa, Ramsey ha fatto una buona partita davanti la difesa. È stato bravo nella fase d’interdizione deve migliorare nella gestione della palla. Bernardeschi ha avuto un piglio buono, ci sono tutte le prospettive giuste per fare una grande annata".

Direbbe ancora che la squadra favorita per lo Scudetto è l’Inter?

"Chi vince il campionato di solito è sempre il favorito. Poi il 21 siamo tutti a zero punti, bisogna cercare di fare 90 punti per vincere il campionato".