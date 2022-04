Juventus, Allegri: "Napoli e milanesi per lo Scudetto, noi pensiamo al 4° posto..."

Il fatto che domani vincendo potete estromettere l'Inter dalla corsa per il titolo è per voi uno stimolo? E' una delle domande poste in conferenza stampa

Il fatto che domani vincendo potete estromettere l'Inter dalla corsa per il titolo è per voi uno stimolo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Non giochiamo per far perdere lo Scudetto all'Inter ma per arrivare noi tra le prime quattro. Il nostro obiettivo è giocare la Champions League il prossimo anno".

Chi è favorito domani?

"Quando ci sono queste partite come il derby d'Italia è difficile dire la favorita. L'Inter con Napoli e Milan è candidata a vincere lo scudetto. Per noi domani dovrà essere una grande serata servirà una grande prestazione contro i campioni d'Italia. A noi serve per continuare il percorso che abbiamo iniziato, consolidare il quarto posto, cercando di battere i campioni d'Italia. Poi abbiamo pareggiato in campionato, perso in Supercoppa... Magari domani tocca a noi".