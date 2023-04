Juventus, Allegri: "Nel calcio serve equilibrio, visto cos'è accaduto a Napoli?"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto a una domanda su chi lo vede favorito in semifinale di Coppa Italia con l'Inter

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto a una domanda su chi lo vede favorito in semifinale di Coppa Italia con l'Inter: "Nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati sia positivi che negativi. Ora la Juve è così e l'Inter è in un'altra posizione. Bastano due partite e cambia l'opinione pubblica. Basta vedere ieri, il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso.