Juventus, Allegri: "Non è frustrante non vincere trofei, l'obiettivo è la Champions"

Fonte: ANSA

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Non è frustrante non vincere trofei, assolutamente: sono stato fortunato ad avere squadre importanti per alzare tante coppe": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta gli oltre mille giorni del club senza riuscire a vincere nulla (l'ultimo trofeo è stato la Coppa Italia del 2021 con Pirlo in panchina, ndr).

"Bisogna anche considerare che i cicli si chiudono e si riaprono, la Juve è dal 2011 che ha sempre partecipato alla Champions e altre squadre hanno fatto sei o sette anni fuori - sottolinea l'allenatore - e a noi non l'hanno fatta giocare in questa stagione per altre problematiche: non è una roba scontata, ora non ci siamo ancora dentro e dobbiamo fare tanti punti da qui al 26 maggio". (ANSA).