Juventus, Allegri non vuole sentir parlare di Scudetto: "Siamo ancora all'inizio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Bandita la parola Scudetto, almeno per il momento, in casa Juventus. Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Milan ai rigori in amichevole, definisce la gara "un buon allenamento, naturalmente bisogna crescere, anche se l'avversario è importante". Sicuro rivale nel prossimo campionato. Per quale obiettivo? Il tecnico livornese sull'argomento fa melina e continua a dribblare la parola scudetto: “Quando partiamo dobbiamo sempre avere l’ambizione e il desiderio di fare il massimo e soprattutto qualcosa di importante. C'è una buona base, un buono spirito, ma siamo ancora all’inizio”.