Juventus, Allegri: "Oggi volevamo essere terzi, mi dispiace. Ma a volte abbiamo vinto al 92'..."

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Dazn

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Genoa è intervenuto al microfono di Dazn: "Paulo ha fatto una bella prestazione rispetto alle ultime, sono contento di quello che ha fatto, ma la qualità tecnica non si scopre ora. Dispiace la sconfitta. Nel girone di ritorno avevamo perso solo con l'Inter, dispiace per le tante occasioni avute. Poi il calcio è così, se non fai gol capita che puoi prenderlo".

C'è qualche problema di gestione negli ultimi minuti? "Oggi c'è stato un momento in cui il Genoa era in difficoltà, noi abbiamo sempre cercato di fare un'azione, non siamo mai andati in controllo della partita. Ma è questione anche di caratteristiche. Avevamo tutti giocatori da contropiede e poi è normale che diventa un'azione da una parte e una dall'altra".

Su Kean. "Moise sta bene fisicamente, ha una gamba importante. Da esterno ha più spazio per attaccare, gioca bene in velocità. Spalle alla porta ha più difficoltà. Quando la squadra gioca nell'area avversaria può fare anche il centravanti, è cresciuto molto e sono contento".

Su Miretti. "Non so se giocherà mercoledì in Coppa Italia, ma anche stasera ha giocato bene, con serenità. Sa giocare a calcio. E' la seconda partita in prima squadra, avrà più possibilità di giocare. Ha la tranquillità che uno della sua età di solito non ha".

Su Vlahovic. "Stasera ha fatto una buona partita, lavorando bene sulla profondità e venendo fuori. Non è che se non fai gol non fai bene, ci stanno i momenti in cui non fai gol. E' un passaggio normale che deve avere: non abbattersi se non fa gol".

Lei di solito è molto competitivo: vuole sempre vincere. "Stasera mi è dispiaciuto perdere perché per una sera saremmo stati al terzo posto, ma abbiamo vinto delle partite al 92' e stasera invece c'era scritto da qualche parte che dovevamo perdere".

Su Dybala. "La prestazione di Paulo è stata buona nel secondo tempo, è cresciuto molto. Di solito nei secondi tempi le sue prestazioni crescono sempre e questo mi fa ben sperare".