Juventus, Allegri pensa già al Napoli: "Già so la formazione per quella partita"

Domani la Juventus giocherà contro l'Empoli, ma Massimiliano Allegri è già proiettato alla sfida col Napoli che ci sarà dopo la sosta. L'allenatore bianconero si è espresso così in conferenza stampa: "La formazione sicura che già so è quella col Napoli. Quella di domani non la so ancora, quella col Napoli sì. Quale sarà? Vediamo, non si capisce cosa devono fare i sudamericani, vediamo chi avrò".