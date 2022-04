Juventus, Allegri perde Locatelli: lesione al collaterale, i tempi di recupero

Il centrocampista della Juventus, si legge sul comunicato ufficiale del club bianconero, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici

Brutte notizie, anche se non gravissime, per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus, si legge sul comunicato ufficiale del club bianconero, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane.