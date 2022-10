Juventus, Allegri pronto a chiudersi: “Non faremo giocare il Milan a campo aperto”

Preoccupato dalla catena di sinistra del Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri.

Preoccupato dalla catena di sinistra del Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida di San Siro contro il Milan, valida per la nona giornata di Serie A, ha risposto così: "Bisogna essere bravi, loro sulla fascia sinistra sono molto bravi e creano molto. Il Milan a campo aperto diventa una squadra difficile da affrontare e a loro piace molto giocare a campo aperto, bisognerà essere molto bravi in quella situazione lì".

Come limiterai il campo aperto del Milan?

"Bisognerà esser bravi a non concedere ripartenze, a non concedere spazio a Leao. Ma poi il Milan è fatto anche di Giroud, di De Ketelaere e di Brahim Diaz, hanno giocatori molto tecnici. Servirà una bella partita dal punto di vista della personalità, della tecnica e della forza mentale. A Milano le partite non finisco mai".