Juventus, Allegri punta l'Atalanta: "Scontro diretto difficile, saranno molto arrabbiati"

Quanto è importante la gara di domani? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida contro l'Atalanta, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde anche a questa domanda: "È uno scontro diretto per il quarto posto, è importante ma non decisiva. È un bel passaggio, sarà difficile perché l’Atalanta ha dimostrato in questi anni di aver conquistato un posto per lottare per le prime quattro posizioni. È una squadra fisica, sarà molto arrabbiata per l’eliminazione in Coppa Italia”.