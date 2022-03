Juventus, Allegri punterà tutto sul 4-3-3: Salah è il suo sogno "proibito"

I soldi del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus verranno utilizzati dai dirigenti bianconeri per acquistare un altro big

I soldi del mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus, inizialmente previsti 8,5 milioni netti più 2,5 di bonus, verranno utilizzati dai dirigenti bianconeri per acquistare un altro big, non necessariamente in attacco. In realtà, il sogno di Massimiliano Allegri che nella prossima stagione ha deciso di affidarsi a un classico 4-3-3, sarebbe quello di acquistare Momo Salah dal Liverpool. Per il momento è destinato a restare un sogno "proibito", ma nei piani di Max un tentativo per l'egiziano verrà fatto. In ogni caso la priorità bianconera adesso si chiama centrocampo, e in questo settore di campo al momento sono tre i grandi nomi che potrebbero essere presi in considerazione: Jorginho, Milinkovic-Savic o il clamoroso ritorno di Paul Pogba. A riportarlo è il Corriere della Sera.