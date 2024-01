Juventus, Allegri: "Scudetto? Pensiamo alla zona Champions, l'Inter ha proiezione 96 punti"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico della Juventus Max Allegri è stato interrogato anche sulla lotta Scudetto.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico della Juventus Max Allegri è stato interrogato anche sulla lotta Scudetto.

Quanti punti servono per vincere lo scudetto? Sarebbe uno scudetto più importante di quelli vinti in passato?

"Son tutte supposizioni, si vive di fatti. L'Inter ha 45 punti e può girare a 48, la proiezione sono 96. Noi dobbiamo chiudere il girone d'andata nel miglior modo e mantenere il vantaggio sulle quinte, poi dopo rimarrebbero 19 partite e con questo vantaggio sono 5 partite in meno che tu devi perdere e gli altri devono vincere. Arrivare in fondo alla Champions è questione di numeri, per un discorso tecnico, economico, di valore dei giocatori dovrà giocare la Champions. Non bisogna abbassare la guardia perché nel calcio può succedere di tutto, l'unica cosa che conosco è lavorare".