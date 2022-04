Juventus, Allegri: "Secondo me col Cagliari verrà fuori una brutta partita"

Massimiliano Allegri presenta Cagliari-Juventus, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

Massimiliano Allegri presenta Cagliari-Juventus, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45. Ecco le sue parole: “Domani è una partita complicata, giocare a Cagliari è sempre difficile e loro vengono anche da una brutta sconfitta. Sono una squadra fisica che alza molto la palla, secondo me verrà fuori una brutta partita. Domani per noi contano tanto i tre punti, non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo”.

Con l'Inter non ha vinto pur meritando, nella sua carriera è stato criticato per aver vinto senza meritare. Ci ha pensato?

"Non ho pensato, ho analizzato la partita. Penso sempre in maniera lucida a quello che sta facendo la squadra quest'anno, credo che ogni squadra arriva nella posizione che merita. Da ora fino alla fine della stagione si può solo migliorare abbiamo quasi sempre una partita a settimana e possiamo lavorare. Il meritare di vincere è una roba astratta".