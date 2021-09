Juventus Allegri sereno: "Niente alibi, classifica la sistemeremo un pezzo alla volta"

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A ATALANTA, L'EX OBIETTIVO KOOPMEINERS SI PRESENTA: "QUI PERCHÉ MI PIACE IL CALCIO OFFENSIVO" "Sono un centrocampista a cui piace il calcio offensivo. Mi piace aiutare la squadra e anche difensivamente voglio lavorare sodo". "Sono un centrocampista a cui piace il calcio offensivo. Mi piace aiutare la squadra e anche difensivamente voglio lavorare sodo".