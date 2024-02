Juventus, Allegri si è già arreso? Spunta la frase detta nello spogliatoio

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola ha ricostruito il discorso che Massimiliano Allegri ha fatto alla squadra in settimana

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola ha ricostruito il discorso che Massimiliano Allegri ha fatto alla squadra in settimana. Con due soli punti conquistato nelle ultime quattro partite, la Juventus è uscita dalla corsa Scudetto e adesso deve concentrarsi solo sul mantenimento del secondo posto: "Lo scudetto era un bel sogno, ma adesso basta rimpianti. Alla Juve nessuno deve accontentarsi, ma allo stesso modo nessuno deve adagiarsi su quello che sembra o potrebbe sembrare scontato: il secondo posto. Che non è scontato e allo stesso modo arrivarci non è un dettaglio per il percorso che stiamo facendo. Quindi va difeso e onorato come si fa con un successo".