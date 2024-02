Juventus, Allegri si nasconde: "Inter? A noi servono 20 punti per tornare in Champions"

Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla marcia di avvicinamento al derby d'Italia tra la prima e la seconda forza del campionato

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 03 FEB - "Non so se l'Inter sia preoccupata, noi abbiamo grande rispetto per loro perché, come dico tante volte sono i più forti e i favoriti per vincere lo scudetto, credo sia chiaro a tutti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sulla marcia di avvicinamento al derby d'Italia tra la prima e la seconda forza del campionato. "Non bisogna farsi distogliere dalle chiacchiere esterne - dice in conferenza stampa - e noi possiamo fare giocare le partite cercare di fare risultati: vediamo il risultato che verrà fuori, per la Champions servono come minimo altri venti punti". (ANSA).