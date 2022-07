Juventus, Allegri si sbilancia: "Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto"

La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée americana, dopo essere atterrata nella notte italiana a Las Vegas

La Juventus è pronta a iniziare la sua tournée americana, dopo essere atterrata nella notte italiana a Las Vegas, e Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro il Deportivo Guadalajara, ha parlato in conferenza stampa, affrontando vari argomenti. Queste le sue parole riportate da Gazzetta.it: "Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi stagionali, sono arrivati giocatori molto importanti, alcuni di esperienza e altri più giovani. Per noi sarà il secondo anno e questa è una buona base di partenza. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo aver chiuso la scorsa stagione senza trofei per la prima volta dopo 10 anni".