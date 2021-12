Juventus, Allegri: "Solo a fine febbraio si potrà dire se lotteremo per il 4° posto o no"

Qual è l'obiettivo a breve termine della Juventus? A cosa possono puntare i bianconeri quest'anno in Serie A? Viene chiesto un pronostico a Massimiliano Allegri in conferenza stampa e l'allenatore bianconero risponde così: "Intanto cerchiamo di vincere domani, poi ci prepariamo per gennaio-febbraio. E' chiaro che il 28 febbraio si potrà dire se siamo in lotta per il quarto posto oppure no. In questi due mesi ci giochiamo la stagione ma tutto passa dalla gara di domani, altrimenti la vittoria di Bologna si vanifica".