Juventus, Allegri sorride: dopo il Napoli recuperati due big in gruppo

Dopo la batosta di Napoli, la settimana di allenamenti della Juventus è cominciata con due ottime notizie: oggi doppia seduta per i bianconeri. Al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Sia Paul Pogba che Dušan Vlahovic hanno svolto tutto l’allenamento con la squadra.