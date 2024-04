Juventus, Allegri sul futuro: "Il club ha il diritto di valutare, io penso a centrare gli obiettivi"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno contro la Lazio in semifinale di Coppa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di ritorno contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Questo il pensiero del livornese, che ha risposto anche ad una precisa domanda sulle caratteristiche che dovrebbe avere l'allenatore della Juventus del prossimo anno:

Per una Juventus che vuol ripartire, serve più un allenatore di campo o un gestore alla Allegri? "Io non penso niente, credo di fare un lavoro che mi piace. Poi la società giustamente è in diritto di valutare il valore di quello che può essere il surplus di un allenatore in un contesto piuttosto che in un altro. Per noi ora la cosa importante è centrare gli obiettivi, abbiamo lavorato per questo, domani è una partita importante e bella da giocare in cui vorremo centrare l'obiettivo".