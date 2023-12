Juventus, allenamento a due giorni dal Napoli: il report odierno

La Juventus si è allenata quest’oggi alla Continassa in vista del big match di venerdì sera contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus si è allenata quest’oggi alla Continassa in vista del big match di venerdì sera contro il Napoli. Di seguito il report pubblicato dal club bianconero sul sito ufficiale: “Si avvicina il big match casalingo che attende la Juventus nella 15^ giornata di campionato, la sfida contro il Napoli in programma per venerdì 8 dicembre alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. I bianconeri, a 48 ore dalla gara, hanno svolto al JTC una seduta d’allenamento mattutina.

Il lavoro odierno è stato fatto dividendo il gruppo in funzione dei ruoli in campo, con la difesa che si è concentrata soprattutto sulla fase di costruzione e di copertura contro il reparto offensivo. Diverso invece il focus per centrocampisti e attaccanti, che hanno posto maggiore attenzione sulle combinazioni di gioco e sulle conclusioni”.