Juventus, alta tensione dopo il ko col Napoli: Sarri litiga con Pjanic e lo estromette dai titolari

Bocciatura per Miralem Pjanic. Come si legge sulle colonne de La Stampa infatti, Maurizio Sarri ha deciso di escludere il bosniaco dopo le ultime due prestazioni negative nelle due gare di Coppa Italia. Domani sera a Bologna spazio a Bentancur in mezzo al campo con Ramsey titolare nel ruolo di mezzala.

TENSIONE IN ALLENAMENTO - I rapporti tra Pjanic e Sarri erano freddi da tempo. C'era stato un primo confronto, che aveva portato alla decisione di bocciare il bosniaco nel Derby d'Italia dello scorso 8 marzo, dopo il ko di Lione. La pandemia poi ha rinviato ogni discorso. In queste settimane - si legge non ci sono stati chiarimenti, anzi, c'è stato anche un momento di tensione tra calciatore e allenatore.