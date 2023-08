Juventus, altra contestazione per Lukaku: "Non lo vogliamo!"

Continua la presa di posizione da parte dei tifosi della Juventus nei confronti di Romelu Lukaku.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua la presa di posizione da parte dei tifosi della Juventus nei confronti di Romelu Lukaku. Dopo i cori intonati al J-Medical in occasione delle visite dei calciatori in rosa e lo striscione esposto nei giorni scorsi, che recava scritto "Resta a Milano, il secondo portiere già ce l'abbiamo", durante l'amichevole contro la Next Gen è arrivata la terza contestazione ai danni del belga.

"Noi Lukaku non lo vogliamo". Un coro inequivocabile di 20.000 persone che non lascia tanto spazio alle interpretazioni e che invita quantomeno a riflettere la dirigenza sull'operazione che comporterebbe l'approdo a Londra di Dusan Vlahovic, che si trasferirebbe al Chelsea di Mauricio Pochettino, e lo sbarco a Torino dell'ex centravanti dell'Inter, ormai da tempo d'accordo su tutto con il club bianconero.