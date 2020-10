Juventus, altra prestazione disastrosa: solo 1-1 in casa col Verona

Termina in parità il posticipo della quinta di campionato tra Juventus e Hellas Verona. Nel primo tempo un gol annullato per parte, entrambi per fuorigioco. Il primo al Verona, Colley che trafigge Szczesny, esultanza smorzata dall'offside. Il secondo ai bianconeri con l'intervento del Var, Morata allo scadere con uno scavetto segna in fuorigioco di pochi centrimetri. Nella ripresa al 60' a sorpresa Verona in vantaggio col gol di Favilli, entrato in campo da L'ex giocatore bianconero, per il quale la Juve ha ancora la recompra, segna con un mancino di prima su assist delizioso in area di Zaccagni. La Juve spinge e al 78' trova il pareggio con Kulusevski, entrato al posto di Bernardeschi. Serpentina e pareggio contro gli scaligeri. Ultimi minuti concitati ma il risultato non cambia, finisce 1-1 tra Juventus ed Hellas Verona. Da registrare al 75' l'infortunio per Bonucci costretto ad uscire per un probabile stiramento al flessore.