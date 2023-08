Juventus, altra sconfitta in tribunale: respinto anche l'ultimo ricorso per lo Scudetto 2006

Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sui ricorsi della Juventus per l'assegnazione dello scudetto 2006 assegnato all'Inter dopo la revoca del titolo

© foto di José Maria Diaz Acosta

Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sui ricorsi della Juventus per l'assegnazione dello scudetto 2006 assegnato all'Inter dopo la revoca del titolo ai bianconeri a seguito del processo Calciopoli. Il ricorso del club bianconero contro FIGC, Inter e CONI (tutti costituiti in giudizio) è infatti stato respinto, stando a quanto riferito da ANSA.

Il club bianconero nel corso degli anni ha presentato diverse istanze per provare a riavere il titolo tolto da Guido Rossi nell'estate di Calciopoli e assegnato d'ufficio al club nerazzurro. Il ricorso al Consiglio di Stato ero l'ultimo step possibile per la Juventus per provare a riottenere lo scudetto del 2006. Ma l'istanza del club bianconero è stata respinta mettendo di fatto fine a questa questione.