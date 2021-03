Juventus, altri problemi per Pirlo: out per infortunio anche Buffon e Ramsey

Due nuove assenze per la Juventus, in vista della trasferta di Cagliari per il 27° turno di Serie A. Nell'elenco dei convocati di mister Pirlo, come riporta il sito ufficiale del club bianconero, non rientrano infatti neanche Gianluigi Buffon (lombalgia) né Aaron Ramsey (lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra). A questi, vanno aggiunti all'elenco degli indisponibili anche Demiral, Bentancur e Dybala.