Juventus, altro flop: ottenuta dalla Figc la "seconda carta" Covisoc ma Juve mai nominata!

La nuova carta, di sole due pagine, come scrive nel dettaglio Calcio&Finanza, contiene la comunicazione dal presidente della Covisoc Paolo Boccardelli diretta al procuratore federale Giuseppe Chiné che precedeva quella già consegnata in seguito al ricorso al Tar degli avvocati di Cherubini e Paratici. Di fatto la Juventus e i legali sostengono che queste comunicazioni anticiperebbero i tempi di inizio dell’istruttoria che ha portato al contenzioso e che di fatto renderebbero inutilizzabili per tempistiche gli atti della procura della Repubblica di Torino e che hanno consentito alla Corte d’Appello federale di riaprire il processo e rigiudicare il club bianconero. Anche in questo caso la Juventus non è mai nominata.