Juventus, altro problema per Sarri: nuovo infortunio per Douglas Costa

(ANSA) - TORINO, 10 FEB - Douglas Costa si deve di nuovo fermare. L'attaccante brasiliano della Juventus ha riportato una lesione muscolare "di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Lo hanno constatato gli accertamenti diagnostici dopo l'infortunio patito sabato scorso a Verona. I tempi di recupero per l'attaccante brasiliano, come si legge nel comunicato della Juventus, "sono di circa 15-20 giorni". Salterà dunque l'andata degli ottavi di Champions, a Lione. Nell'allenamento odierno è invece "rientrato parzialmente in gruppo" il difensore Danilo, anche lui fermo per un problema muscolare dal 23 gennaio. (ANSA).