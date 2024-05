Juventus, anche De Zerbi nella lista di Giuntoli. Ma il preferito rimane Thiago Motta

Continua il casting per la panchina della Juventus dopo l'esonero di Max Allegri: nella lista di Giuntoli c'è anche De Zerbi oltre Thiago Motta

Continua il casting per la panchina della Juventus dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, dall'Inghilterra giunge voce di un interessamento di Cristiano Giuntoli per Roberto De Zerbi, che sarebbe nella lista del direttore sportivo per ereditare la panchina bianconera.

Il nome preferito della dirigenza della Juventus rimane tuttavia quello di Thiago Motta, ma non c'è ancora alcun tipo di accordo con l'attuale tecnico del Bologna e per questo Cristiano Giuntoli e collaboratori non vogliono escludere nessuna alternativa. Avendo quindi Roberto De Zerbi risolto il contratto con il Brighton, non ci sono grandi ostacoli economici e per questo l'allenatore italiano diventa una possibilità concreta per diventare la guida dei bianconeri nella prossima stagione.