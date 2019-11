Juventus, apprensione per le condizioni di CR7: il ginocchio preoccupa

Contrariamente a quanto dichiarato da Sarri su Cristiano Ronaldo, il portoghese questa sera giocherà regolarmente con la Nazionale contro la Lituania con il ct Santos che ha dichiarato di non essere preoccupato dalle voci che arrivano dall'Italia. Il problema è che il guaio al ginocchio è reale, con l'attaccante juventino che è da diversi giorni che non si allena con la squadra e che alterna sedute personalizzate alle partite pur di essere sempre in campo. Il riposo gli avrebbe senza dubbio giovato, ma il Portogallo chiama e lui risponde. Come sempre. Per questo lo staff medico juventino, in costante contatto con i colleghi portoghesi, stasera osserveranno il match con una certa apprensione sperando che la corsa e gli eventuali tiri non peggiorino le condizioni di CR7. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.