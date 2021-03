Juventus-Benevento, le formazioni ufficiali: Bernardeschi terzino. Lapadula dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Benevento, sfida delle 15 valevole per la 28ª di campionato. Tante assenze per entrambe le squadre. Nella Juve torna Arthur dal 1’ con Rabiot al suo fianco. Kulusevski-Chiesa esterni, Bernardeschi terzino sinistro. Il Benevento dovrà fare a meno di Schiattarella e Glik, al suo posto c’è Caldirola. In attacco torna Lapadula, in tandem con Gaich.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Benevento (5-3-2): Montipò; Improta, Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Ionita, Hetemaj, Viola; Gaich, Lapadula. All. Inzaghi.