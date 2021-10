Juventus, bilancio 2022 sarà in pesante rosso: c'è necessità di 150mln

La Juventus ha pubblicato una “Nota integrativa alla relazione del consiglio di amministrazione” del club bianconero, “in merito al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea degli azionisti convocata per il 29 ottobre 2021”.

"I proventi netti dell’Aumento di Capitale al netto delle spese saranno pari, in caso di sua integrale sottoscrizione e liberazione, a circa Euro 395 milioni se si considerano gli Euro 5 milioni quale stima delle spese dell’Aumento di Capitale stesso".

Si segnala inoltre che "il fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo per i dodici mesi successivi alla data dell’Assemblea determinato includendo anche i debiti non finanziari e senza tener conto dei proventi dell’Aumento di Capitale, è stimato in circa Euro 148 milioni".