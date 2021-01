Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: Pirlo cambia un solo uomo rispetto alla Supercoppa

E' la sfida tra Juventus e Bologna ad aprire la domenica di Serie A, con le due squadre in campo all'Allianz Stadium alle 12.30. Dopo il successo in Supercoppa sul Napoli, i bianconeri hanno l'occasione di agganciare l'Atalanta al quarto posto, e da recuperare c'è ancora la partita con i partenopei. Pirlo ha convocato anche De Ligt, tornato negativo (l’olandese partirà dalla panchina). Mihajlovic non può contare su Santander (infortunato) e in attacco punta su Vignato (fuori Palacio), Barrow la punta centrale. Nel ballottaggio di centrocampo Svanbeg la spunta su Dominguez. Nella Juventus, invece, Morata a sorpresa va in panchina: in attacco con Cristiano Ronaldo c'è Kulusevski. Pirlo manca in campo dal 1' anche Chiellini e Bernardeschi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna:

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. All. Mihajlovic