Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali: tornano Szczesny e Milik dal 1'. Esordio per Sosa

Sono state ufficializzate le formazioni del posticipo delle 20.45 dell'ottava giornata di campionato tra Juventus e Bologna. Allegri ritrova Szczesny fra i pali e Miik in attacco con Vlahovic. Locatelli e Rabiot tornano titolari a centrocampo, McKennie vince il ballottaggio con Paredes sempre nel reparto centrale. De Sciglio esterno alto. Thiago Motta sorprende: in difesa esordio in Serie A per Joaquin Sosa, al fianco di Bonifazi. A centrocampo rimane fuori Medel: spazio alla coppia Schouten-Dominguez. Arnautovic guida come al solito l'attacco dei rossoblù.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Danilo, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. All. Thiago Motta.