Juventus, Bonucci va ko con la Nazionale: "Ho stretto i denti, ma ora devo arrendermi"

Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale alla vigilia della sfida di Nations League con la Polonia. "Già con la Lazio nell'ultima mezz'ora sentivo fastidio. Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi. A Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo a esserci, ma purtroppo non sto bene", l'annuncio di Bonucci.Purtroppo è un crescendo di dolore, sono costretto a fermarmi. A Torino valuteremo i tempi di recupero. Ci tenevo a esserci, ma purtroppo non sto bene", sono state le dichiarazioni del difensore azzurro ai microfoni di Rai Sport. Parole che mettono ovviamente in apprensione anche i tifosi della Juventus, in vista della ripresa del campionato dopo la sosta e, in particolare, della gara col Cagliari del prossimo 21 novembre.