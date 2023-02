Juventus, Bremer: "Il prossimo anno non avremo il -15. Le aspettative saranno diverse"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Nantes, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato anche della penalizzazione di 15 punti

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Nantes, il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato anche della penalizzazione di 15 punti: "Ci hanno tolto 15 punti e non sappiamo se ce li ridaranno o no... Il prossimo anno inizieremo da zero e le aspettative saranno diverse".