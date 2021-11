Juventus, brutte notizie da Uruguay-Argentina: doppio infortunio da valutare

Brutte notizia in casa Juventus dalla gara di qualificazione mondiale Uruguay-Argentina, secondo quanto aggiorna Tuttosport: Dybala e Bentancur sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio. L'argentino, tornato titolare con l'Albiceleste a distanza di due anni, ha rimediato un problema muscolare e non è rientrato dopo l'intervallo. Per il centrocampista uruguagio, invece, brutta botta al ginocchio e condizioni da valutare.