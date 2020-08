Juventus, Buffon: “Non ci si stanca mai di vincere e non è ancora finita”

Il portiere bianconero Gianluigi Buffon, attraverso un messaggio sui propri canali ufficiali, ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla stagione della Juventus: "Non ci si abitua mai a vincere Non ci si stanca mai di ringraziare Allora grazie Alla mia famiglia Ai miei compagni Al mister e il suo staff Alla società A questa maglia E a tutti i tifosi: Restate con noi Perché non è ancora finita".