Juventus, calciatori liberi di lasciare la "bolla": gran parte della squadra sceglie di restare

Non giocata la gara col Napoli, la Juventus ha lasciato liberi i propri giocatori di decidere dove completare l'isolamento fiduciario. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i calciatori bianconeri hanno avuto la possibilità di scegliere se lasciare la "bolla" creata nel J Hotel o meno. Via soprattutto coloro che dovevano rispondere alla chiamata della rispettiva nazionale (per esempio Demiral, Dybala, Ronaldo, Cuadrado, Bentancur), ma buona parte della squadra ha deciso di rimanere alla Continassa. Di conseguenza, anche se oggi non ci sarebbe stato allenamento, Pirlo a quel punto ha invece scelto di far svolgere ai propri calciatori una seduta nei campi alle spalle dell'hotel dove la Juve vive il suo ritiro.