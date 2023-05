Juventus, Calvo dopo il -10: "Non siamo soddisfatti, valutiamo il ricorso"

Prima della gara contro l'Empoli Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha commentato a caldo la sentenza della Corte Federale d'Appello

Prima della gara contro l'Empoli Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ha commentato a caldo la sentenza della Corte Federale d'Appello che ha inflitto 10 punti di penalizzazione al club bianconero: "Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che arrivasse prima della partita, è presto per fare ulteriori commenti. Faremo un comunicato stampa a breve. Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini di un ulteriore ricorso".

Possibile fare già un bilancio?

"Più che un bilancio facciamo un'analisi continua per cercare di migliorarci. Questo è il nostro obiettivo, ed è di questo che parliamo nei ragionamenti con il nostro allenatore. Vogliamo vincere che è la cosa che chiedono i nostri tifosi".

Vlahovic resterà?

"Le voci sono incontrollabili, ma il mercato non è ancora iniziato. Dusan non è in vendita, siamo soddisfatti dell'impegno che ci mette, poi nella vita si può sempre fare meglio".

Che stagione è stata?

"Questa è stata una stagione dura, complicata, anche imprevista. Siamo stati in corsa fino alla fine, ho visto i ragazzi concentrati: hanno dimostrato di essere grandi uomini lottando contro tutto e tutti".

Fiducia incondizionata ad Allegri?

"L'ha detto Allegri e anch'io in tempi non sospetti, c'è fiducia incondizionata. Stiamo costruendo il futuro insieme a lui, su questo non ci sono dubbi".

Che mercato dobbiamo attenderci?

"Il mercato è molto dinamico, deve ancora iniziare. Stiamo già lavorando per costruire la Juve del futuro, che sia degna di questo nome lottando per la vittoria. Ci sono ancora tre partite che influenzeranno le nostre scelte".

Arriverà un nuovo direttore sportivo?

"Condividiamo l'esigenza di avere un direttore sportivo, ogni discorso però lo rimandiamo alla fine della stagione".