Juventus, che bordata di Bonucci sui social: "Per chi voleva i play-off e pensava di vincere"

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato su Instagram la vittoria del nono Scudetto di fila senza risparmiare una frecciata alle altre squadre che erano in lotta per il campionato: "Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO"