Juventus, che caos le nazionali: Allegri alle prese col rebus centrocampo

Quale Juventus contro la Roma? Mentre Paulo Dybala e Alvaro Morata cercano di stringere i denti puntando un posto in panchina, spiega Tuttosport che oggi la seduta sarà importante per Massimiliano Allegri per valutare le condizioni dei Nazionali. Tra ieri, oggi e sabato torneranno Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Wojchech Szczesny, Aaron Ramsey, Weston McKennie e poi Rodrigo Bentancur con l'altra pattutglia di sudamericani: Alex Sandro, Juan Guillermo Cuadrado e Danilo.

Chi a centrocampo?

Dipenderà dalle condizioni di Bentancur. Se non sarà troppo affaticato dalla gara di stanotte delle 02.30 contro il Brasile, allora ci sarà lui al fianco di Manuel Locatelli. Possibile che Arthur possa invece essere convocato e giocare uno spezzone nel finale mentre Ramsey chiede spazio ma non è in testa nelle gerarchie di Allegri.