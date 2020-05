Juventus, che flop Rabiot: il francese può già dire addio ai bianconeri

Il futuro di Adrien Rabiot rischia di essere già lontano dalla Juventus. Il francese, acquistato a parametro zero la scorsa estate, sembra non convincere i dirigenti bianconeri e avrebbe aperto ad una sua cessione al Manchester United. Oltre ai Red Devils, sulle sue tracce ci sarebbe anche Carlo Ancelotti e il suo Everton. La valutazione del francese è di 30 milioni, a riferirlo è il 'Mail on Sunday'