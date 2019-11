Juventus che sofferenza, l'Atalanta sciupa un rigore: risultato in parità dopo 45'

Concluso a reti inviolate il primo tempo tra Atalanta e Juventus. Tanta sofferenza per i bianconeri contro gli uomini di Gasperini. I padroni di casa sono andati più volte vicino al gol del vantaggio: al 15' intervento con il braccio largo di Khedira all'interno dell'area di rigore. Rocchi ha avuto un'esitazione ma poi ha assegnato la massima punizione per i bergamaschi ma Barrow, ha fallito il penalty calciando sulla traversa. Al 24' ancora Atalanta pericolosissima con Hateboer che ha calciato a botta sicura con De Sciglio che ha salvato sulla linea. Juventus non pervenuta, parità dopo i primi 45'.